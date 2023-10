Sie machte eine Diät nach der anderen

Die Talkmasterin war Gastgeberin einer Podiumsdiskussion mit dem Titel «The Life You Want Class: The State of Weight», in der es um das Thema Fettleibigkeit ging. Dabei schilderte Winfrey laut «People» auch ihre eigenen Erfahrungen: «Sie alle wissen, dass ich die meiste Zeit meines Lebens auf dieser Reise war. Mein Höchstgewicht betrug 107,5 Kilo. Ich weiss nicht, ob es eine andere öffentliche Person gibt, deren Gewichtskrise über die Jahre so ausgebeutet wurde wie meine.» Sie sei «etwa 25 Jahre lang jede Woche in den Boulevardblättern beschämt» worden, weil sie «nicht die Willenskraft hatte», genügend abzunehmen. Weiter erzählte sie dem Publikum: «Sie alle haben mir bei Diäten und Diäten und Diäten zugesehen», fuhr sie fort. Der Jo–Jo–Effekt sei bei ihr jedoch «eine wiederkehrende Sache, weil mein Körper immer wieder ein bestimmtes Gewicht erreichen möchte».