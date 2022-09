Mittlerweile geht es wieder bergauf, doch «momentan bin ich noch nicht wieder bei 100 Prozent und das wird vermutlich auch noch einige Wochen dauern», erzählt die Weltmeisterin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Bei Wettkämpfen müsse sie noch darauf achten, «mich nicht zu verausgaben». Gar nicht so leicht für jemanden, der eine Corona-Infektion hinter sich hat und immer sein «Bestes geben» will. «Erfolg ist kein Zufallsprodukt,» sagt Mihambo. «Dahinter steckt harte Arbeit, egal, ob man für persönlichen, beruflichen oder sportlichen Erfolg kämpft!». Nicht ohne Grund ist die Weltklasse-Weitspringerin und Sprinterin neben Tischtennis-Ass Timo Boll Botschafterin der neuen Kampagne «Prepared to Perform» des Reifenherstellers Bridgestone für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.