Wenn der Sommer zu Ende geht: So lassen sich Tomaten nachreifen

Ernten und nachreifen lassen

Scheint die Sonne nur noch selten oder kündigen sich kühle Tage an, dann sollten die unreifen Tomaten gepflückt und zum Nachreifen ins Haus gebracht werden. Die grünen Tomaten kann man ganz einfach in eine Papiertüte oder Holzkiste legen oder in Zeitungspapier einwickeln und dann in einem möglichst warmen Raum (18 bis 20 Grad sind ideal) lagern. Licht brauchen die Früchte zum Nachreifen nicht. Direkte Sonneneinstrahlung kann sogar schädlich sein. Schon nach wenigen Tagen sollten sich die Tomaten rot verfärbt haben.