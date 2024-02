Wie oft sitzen wir wirklich vor dem Smartphone?

Bildschirmzeit erfassen? Auf Android und iOS ohne zusätzliche Apps möglich

iOS–Geräte bieten eine ähnliche Funktion namens «Bildschirmzeit», die den Nutzern einen Überblick über ihre tägliche Nutzung gibt. Durch Tippen auf «Bildschirmzeit» in den Einstellungen erhalten die Nutzer Zugang zu Berichten über ihre App–Nutzung, können Limits für App–Kategorien festlegen und eine «Auszeit» planen, in der nur bestimmte Apps zugänglich sind. Die Bildschirmzeit liefert auch detaillierte Informationen über die Häufigkeit von Benachrichtigungen und App–Aktivitäten, was zu einem bewussteren Umgang mit digitalen Geräten beiträgt.