Wird Take-That-Star Robbie Williams immer dünner?

«Robbie sieht jetzt so mager aus»

Im Grunde handelt es sich bei dem Filmchen also nur um ein harmloses Familienvideo, das den ehemaligen Take-That-Sänger in bester Laune und Form zeigt. Dennoch bereitete Fields Post anscheinend zahlreichen Fans Grund zur Sorge. «Oh. Robbie sieht jetzt so mager aus», kommentierten einige, andere ergänzten: «Viel zu mager!» Weitere Follower sahen es gelassener und freuten sich darüber, dass Williams gerade wieder gut in Form zu sein scheint. Wieder andere fragten sich, warum Nutzerinnen und Nutzer überhaupt über das Gewicht des Sängers schreiben.