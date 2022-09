Zac Efron: Darum machte ihm der «Baywatch»-Dreh zu schaffen

Der «Baywatch»-Film verlangte US-Schauspieler Zac Efron (34) alles ab. Im Gespräch mit der Zeitschrift «Men's Health» erzählte der 34-Jährige, was die Vorbereitungen auf den Film für ihn bedeuteten. Vor allem die strenge Diät hätte ihm zu schaffen gemacht: «Ich begann, an Schlaflosigkeit zu leiden, und rutsche für lange Zeit in eine ziemlich schlimme Depression», sagte der «High School Musical»-Star.