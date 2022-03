Zitronenwasser und Co.: Jennifer Aniston verrät ihr Beauty-Geheimnis

In einem Interview mit «Radio Times» hatte sie zuvor ebenfalls schon über ihre Essgewohnheiten geplaudert: Sie verzichte stundenlang am Tag auf feste Nahrung. «Ich mache intermittierendes Fasten, also esse ich morgens nichts. Ich habe einen grossen Unterschied bemerkt, seit ich 16 Stunden lang auf feste Nahrung verzichte.»