Ex-Bachelorette öffnet Insta-Inbox

Andrina Santoro stellt Liebesanwärter an den Pranger

Fitness-Influencerin Andrina Santoro zeigt gerne, was sie hat. So weit alles wunderbar, wenn da nur nicht all die Männer wären, die die Ex-Bachelorette auf Instagram billig anmachen. Wie das konkret aussieht, zeigt sie jetzt all ihren Followern.