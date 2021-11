Sowohl im Unter- als auch im Oberengadin finden digitale Nomaden sogenannte «Mountain Hubs». Diese Co-Working-Büros erlauben es Feriengästen, ihren Aufenthalt zu verlängern und gleichzeitig in einem modernen Büroumfeld zu arbeiten. Nicht zuletzt für Heimweh-Engadiner ist dieses Angebot eine Möglichkeit, trotz Job im Unterland weiterhin in der Heimat zu arbeiten und zu wohnen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der «Office Caravan» – ein umgebauter Wohnwagen mit Internet und Kaffeemaschine, der Team-Meetings an einem Bergsee unter freiem Himmel ermöglicht.