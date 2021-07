Zusammen mit ihren Töchtern ihren drei Töchtern Rumer, 32, Scout, 29, und Tallulah, 27, verbringt Demi Moore gerade Ferien in Griechenland und verrät auf eine Insta-Foto, dass sie unter anderem die Vulkan-Insel Santorini besuchte. Ob das aufsehenerregende Bikini-Shooting für die Marke Andie Swimwear ebenfalls in Griechenland stattfand, ist nicht ganz klar. Das ist es aber auch nicht, was Demis Follower interessiert. Sie fragen sie viel mehr, «wie kann man mit 58 noch so gut in Form sein?», oder loben Bikini-Demi mit den Worten «Hot, Hot, Hot!» Ein Kompliment dürfte der 58-Jährigen auf der Zunge zergehen: «Demi, du könntest locker als 30 durchgehen», schmeichelt ein Fan.