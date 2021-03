Frieda Hodel präsentiert ihren After Baby Body

Vergangene Woche am Dienstagmorgen bringt Frieda Hodel, 38, ihre zweite Tochter Kaia per Kaiserschnitt zur Welt. Acht Tage später präsentiert die Ex-Bachelorette nun ihren After Baby Body auf Instagram. Zum Bild schreibt das Neo-Zweifach-Mami: «Kaum zu glauben, was mein Körper noch vor einer Woche leisten musste.»