Drei bis vier Wochen im Jahr gönnen sich Ex-Bachelorette Frieda Hodel und ihr Mann Fabio Zerzuben Familien-Ferien. Was die Destination anbelangt, ist das Paar sehr offen. Das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung ist, ob der Aufenthalt Kinder tauglich ist, wie Hodel erklärt: «Als wir noch kein Kind hatten, konnten wir auch mal in einem romantischen Boutique-Hotel Ferien machen. Heute fokussieren wir ganz anders und überlegen, woran Zuria Freude haben könnte. Als Familie mit einem Kleinkind macht man automatisch mehr Lärm und daher logieren wir nur noch an Orten, wo wir den anderen Feriengästen nicht auf die Nerven gehen.»