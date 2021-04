Tinas Welt gerät ins Wanken. Sie merkt, sie will – sie muss! – in der alten Heimat neu anfangen. Aber wie soll man das machen, wenn man da, wo man war, nicht richtig abschliessen konnte? «Ich habe noch all mein Zeugs dort, konnte mich von niemandem verabschieden.» Sie habe schon immer den Hang zu «depressionsähnlichen Zuständen» gehabt, sagt Tina Masafret. Als sie realisiert, dass all ihre Pläne den Bach runtergehen, setzen diese gnadenlos ein. Aber Tina wäre nicht Tina, wenn sie nicht kämpfen würde. Schliesslich hat sie sich fünf Jahre lang in Hollywood durchgeschlagen: «Ich war notorisch pleite, aber ich wusste immer, dass das noch nicht alles war!»