Ob sie bei «Sing meinen Song» mitmachen möchte, musste sich Caroline Chevin nicht zweimal überlegen. «Es ist ein tolles Format und eine grosse Herausforderung, sich mit dem nötigen Respekt an die Lieder anderer Künstler heranzutrauen. Es war Wahnsinn zu sehen, was die anderen aus meinen Songs gemacht hatten», so die Swiss- Music-Award-Gewinnerin. Ihre private Geschichte vor den TV-Kameras zu erzählen, sei hingegen gar nicht so schwierig gewesen. «Jeder hat seinen Rucksack zu tragen, und ich habe nicht das Gefühl, dass meiner schwerer ist als der von anderen.» Eine Einstellung, vor der auch Chevins Musikerkolleginnen und -kollegen den Hut ziehen. So bezeichnet Volksmusikstar Melanie Oesch sie als «Wahnsinnsmenschen mit riesigem Talent».