Als Caroline Chevin, 45, in Weggis LU an Bord der «Europa» geht, grüsst sie freundlich den Billett-Kontrolleur. Hier kennt jeder jeden. Hier ist Caroline aufgewachsen. Hierher ist sie ver gangenen Frühling nach dem Tod ihres Mannes mit ihrem Sohn Kian, 4, zurückgekehrt. Und von hier aus nimmt ihre musikalische Karriere wieder Fahrt auf. Ihr Album «Enjoy the Ride» erscheint am 27. März 2020 – dem Tag, an dem Carolines Ehemann, der neuseeländische Moderator Greg Boyed, seinen 50. Geburtstag gefeiert hätte.