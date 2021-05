Hello.. it's me! Adele meldet sich mit einem seltenen Lebenszeichen bei ihren Fans. Die britische Sängerin wurde am 5. Mai 33 Jahre alt. Und nahm dies zum Anlass, drei neue Bilder von sich per Instagram mit der Welt zu teilen. Was für eine Überraschung, denn ihr letzter Beitrag ist über drei Monate her – zur Feier des zehnjährigen Jubiläums des Albums «21» hatte sie das Cover gepostet.