Alec Baldwin denkt täglich an die «Rust»-Tragödie

Halyna Hutchins (1979-2021) ist nach einem Vorfall am Set des Westerns «Rust» im vergangenen Oktober verstorben. Ein Schuss aus einer Waffe, die der Schauspieler Alec Baldwin (64) damals in den Händen gehalten hatte, hatte die Kamerafrau tödlich verletzt. Bei der Tragödie wurde auch der Regisseur Joel Souza (49) verletzt. In einem Interview mit «CNN» spricht Baldwin jetzt darüber, dass er täglich an den Vorfall zurückdenke.