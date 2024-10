Allein und überglücklich: Jennifer Lopez schwärmt vom Leben als Single

«Ich suche gerade nicht nach jemandem»

Aus diesem Grund strebe sie derzeit auch keine neue Beziehung an und könne zum ersten Mal als Single sagen: «Ich suche gerade nicht nach jemandem.» Der Liebe an sich habe sie deswegen aber nicht abgeschworen und sie selbst bezeichnet sich weiterhin als «Romantikerin, die es liebt in Beziehungen zu sein und mit jemandem alt werden will». Nun wisse sie aber, dass sie das nicht braucht, um sich «ganz und glücklich zu fühlen».