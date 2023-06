Zverevs Diagnose schockierte seine Eltern

Familie erinnert sich an den Tag der Diagnose

Mischa erzählt, wie er von der Erkrankung seines Bruders, der auch Sascha genannt wird, erfuhr: «Ich war glaube ich in der Schule, meine Eltern waren beim Arzt (...) und dann meinten sie, Sascha ist in Ohnmacht gefallen und dann kam die Diagnose kurze Zeit später: Diabetes. Mir war nicht bewusst, was das bedeutet, aber ich weiss, die Eltern waren am Boden zerstört». Auch die Mutter des Tennis-Asses erinnert sich auch an die schwierige Zeit zurück: «Das war natürlich ein Schock, für die ganze Familie und die erste Frage, die ich gestellt habe: Wann wird Sascha gesund? Und sie haben gesagt: nie wieder» Eine Erschütterung für alle, dennoch blieb die Familie positiv. Bruder Mischa berichtet: «Wir haben gesagt, das wird schon und kurze Zeit später hat er eine Woche oder zwei im Krankenhaus verbracht, man musste natürlich alles einstellen – wie viel Insulin muss gespritzt werden und so weiter. Meine Eltern sofort: Kann er überhaupt Tennis spielen, kann er reisen? Ja klar, er kann alles machen.» Und schwärmt dann: «Ich wusste immer, aus ihm wird etwas ganz Besonderes werden.»