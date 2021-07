Andie MacDowell trägt ihre ergrauten Haare voller Stolz. Ihre Manager waren von der Typveränderung jedoch nicht sonderlich begeistert und rieten ihr davon ab.

Von dieser Ansage liess sich die US-amerikanische Schauspielerin jedoch nicht beeindrucken. «Ich denke, ihr liegt falsch. Und ich werde viel stärker sein, wenn ich akzeptiere, wo ich gerade stehe», habe sie ihren Agenten erklärt. Jetzt fühle sie sich rundum wohl in ihrer Haut – und «ehrlicher». «Ich fühle mich so, als würde ich nichts mehr vorspielen ... Ich fühle mich total wohl. Und in vielerlei Hinsicht denke ich, dass es mein Gesicht eindrucksvoller macht. Ich denke, es steht mir einfach.»