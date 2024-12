Anna Ermakova zieht sich aus sozialen Medien zurück

Nun habe Ermakova für dich beschlossen, eine Pause von Social Media einzulegen, wie sie bei der «Ein Herz für Kinder»-Gala gegenüber «RTL» verrät. Sie wolle nun in Ruhe um ihre Grossmutter trauern – ganz privat. «Ja, das war ein bisschen eine schwierige Zeit mit meiner Familie und so und mit der Presse. Es macht die Dinge nur komplizierter, wenn du in den sozialen Medien präsent bist.» Geht es um familiäre Beziehungen, sei sie ein privater Mensch, sagt die ehemalige Gewinnerin der Tanz-Show «Let's Dance».