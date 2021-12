In ihrem neusten Post nimmt sie nun Bezug auf Nachrichten, in denen ihr Menschen mitteilten, wie K.o. sie aussehe. Die Drillings-Mutter schreibt: «Ganz ehrlich, diese Schwangerschaft hat mich psychisch sowie körperlich an meine Grenzen gebracht.» Irgendwie merke sie erst jetzt, wie erschöpft sie sei. Sie habe nun eine Aufbauinfusion bekommen und hoffe, bald wieder auf der Höhe zu sein. Eines scheint für die Schwester von Sarah Connor, 41, aber klar zu sein: «Ich will nie wieder schwanger sein», schreibt sie.