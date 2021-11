Auf Wolke sieben spricht Thomalla schon von Hochzeit

Mit diesem Instagram-Post machte Thomalla alles klar: Sie und Zverev sind ein Paar. Von da an war die Deutsche an sämtlichen Tennisspielen von Zverev präsent und unterstützte ihn, wo sie konnte. Seine Wertschätzung für Sophias Beistand zeigte der Tennis-Star in einer Rede nach seinem Sieg am Erste Bank Open in Wien: «Danke, dass du an meiner Seite bist seit neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen. Noch zehn Jahre oder so musst du es auf der Tour mit mir aushalten» – wie süss!