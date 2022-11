Aurora Ramazzotti gönnt ihrem Babybauch Bergluft

Aurora Ramazzotti (25), die Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (58), lüftete im September 2022 das süsse Geheimnis um ihre Schwangerschaft und dürfte derzeit im fünften oder sechsten Monat sein. Was braucht man da als Mutter am allermeisten? «Gute Luft, Spaziergänge & Nickerchen», wie Aurora gleich selber zu einem Bild aus den Bergen in Italien schreibt. Gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerza (26) hat sie sich in ein Wellnesshotel im Ort Sauris in den Karnischen Alpen Oberitaliens zurückgezogen und nimmt sich dort eine entspannte Auszeit.