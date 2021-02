Sie bewundert seinen Fleiss

Barbara Meier spricht über die Milliarden ihres Mannes

Spätestens seit sie mit dem schwerreichen Unternehmer Klemens Hallmann verheiratet ist, müsste sich Barbara Meier keine Sorgen mehr ums Geld machen. Allgegenwärtig ist das Thema trotzdem. In einem Interview verrät das Model, wie sie zu seinem Vermögen steht und was sie an der ganzen Thematik ärgert.