Basler Designer Yannik Zamboni

Schweizer rettet Date-Night von Heidi Klum

Heidi Klum hat auf Instagram Einblicke in ihr Zuhause gegeben. Diesmal hatte sie allerdings ein Problem: Das Outfit für die anstehende Date Night zwickte an der Hüfte, doch der Basler Designer Yannik Zamboni fungierte als Retter in der Not.