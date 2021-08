Bei diesen VIPs konnten Kids schon die Schulbank drücken

In der Schweiz gehen fast eine Million Kinder zur Schule. Für viele Schülerinnen und Schüler steht und fällt die Lust am Unterricht mit der Lehrperson. Heiter, witzig gar oder stinklangweilig? Viele Lehrerinnen und Lehrer zeigen dabei wahre Qualitäten als Entertainer, Sänger, Schauspielerin oder Autorin – ab heute Montag in weiteren Kantonen der Schweiz, in denen die Schule wieder losgegangen ist. Kein Zufall also, sind viele Promis aus dem Unterhaltungssektor ehemalige Lehrpersonen.