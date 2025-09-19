Mega-Dirndl-Party in München

Yannik Zamboni hat schon am Vorabend gefeiert

Auch Wegbegleiter wie der Basler Modemacher Yannik Zamboni (38), der 2022 Klums US-Show «Making The Cut» gewann, war vor Ort. «Ich bin schon verkatert hier angekommen», sagt er mit einem Lachen. Die Anprobe seines Outfits am Vorabend sei etwas länger «ausgeartet». Zamboni ist bekannt für seine weisse Kleidung, deshalb musste er sich für den Dresscode Tracht etwas Spezielles einfallen lassen. «Obschon ich eigentlich Wert auf vegane Kleidung lege, habe ich eine helle Vintage-Lederhose gekauft und gekürzt. Es ist wohl die kürzeste des Abends», sagt er.