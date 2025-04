Bei ihr plaudern die Stars all ihre Geheimnisse aus

So waren vor kurzem auch Ed Sheeran (34) und Chappell Roan (27) bei der Podcasterin zu Gast. Letztere hat mit ihrem Auftritt eine hitzige Debatte ausgelöst: Die Sängerin mit Schweizer Wurzeln ihre Meinung über das Kinderkriegen kundgetan. Für sie ist klar: «Ich kenne keine einzige Person in meinem Alter, die Kinder hat und glücklich ist.» Ihre Freunde mit Kindern würden «alle in der Hölle leben». Schweizer Illustrierte berichtete.