Betrügerin Anna Sorokin macht Podcast mit Fussfessel

Weil die berühmt gewordene Betrügerin Anna Sorokin (32) in New York immer noch in Haft ist, muss sie unter Hausarrest mit einer elektronischen Fussfessel zuhause bleiben. Unter ihrem Pseudonym Anna Delvey hatte sich die Deutsch-Russin während Jahren als Millionenerbin ausgegeben und sich in der Manhattaner High Society Dienstleistungen und Güter erschlichen. 2019 wurde sie dafür zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Wegen guter Führung darf sie die Haftstrafe nun zuhause verbringen. Damit der Trickbetrügerin in ihrem Appartement in Manhattan auch nicht langweilig wird, hat Anna Sorokin jetzt beschlossen, direkt aus ihrer Wohnung einen Podcast zu produzieren. Die Kritiken dazu sind allerdings niederschmetternd.