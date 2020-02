In ihrer Ansprache sagte Kobes Frau Vanessa, 37, gemäss der «dpa» mit Tränen in den Augen: «Ich vermisse sie so sehr.» Sie könne sich ein Leben ohne ihren Mann und ihre Tochter nicht vorstellen und habe gehofft, mit Kobe alt zu werden. Nun bleibt ihr nicht nur das verwehrt, sondern sie werde ihrer Tochter nie das Autofahren beibringen können oder ihr an ihrem Hochzeitstag sagen, wie schön sie aussieht. «Ich werde nie erleben, wie sie zum Altar geht oder Kinder bekommt.»