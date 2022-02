Beziehung zu Zverev bringt Herausforderungen für Thomalla

Sophia ist Zverevs treueste Begleiterin und grösste Unterstützung und reist möglichst überall an seine Turniere mit, um hinter ihrem Freund stehen zu können. Aber auch sie hat Arbeit zu erledigen und kann deshalb nicht immer nach Lust und Laune in der Welt umher reisen: «Ich würde gerne meinen Terminplan um den Terminplan von Sascha [wie Thomalla Alexander Zverev auch gerne] herum planen, ist aber meistens gar nicht möglich.» Spontanität ist in der Beziehung der beiden also kein Thema.