Bill Kaulitz findet Toast machen zu kompliziert

Na, wie sieht euer Morgen so aus? Nach dem Duschen eine leckere Tasse Kaffee oder Tee? Dazu ein Gipfeli oder vielleicht ein Brot frisch aus dem Toaster mit ein bisschen Schoggi-Aufstrich? Normales Zmorge eben, oder? Frühstück, heisst es immer, sei die wichtigste Mahlzeit des Tages und das Schöne dabei ist, dass es so einfach sein kann. Aber wenn man Bill Kaulitz (32) heisst, dann ist Frühstück machen alles andere als leicht, denn ein Toast in den Toaster stecken und einen Hebel runter drücken? Das ist dem Tokio-Hotel-Sänger viel zu kompliziert, wie er in einem Tiktok-Video erklärt. Was macht Bill also, um trotzdem an ein ausgewogenes Morgenmahl zu kommen? Er ruft den Lieferservice.