«Ihr wisst doch überhaupt nicht, was bei uns privat los ist»

Der Sänger äussert Unverständnis darüber, wie Menschen seine Beziehung anhand von Videos beurteilen. «Es ist so krass, wie Leute Dinge in einer Beziehung anhand so eines Videos beurteilen. Wo ich denke: Ihr wisst doch überhaupt nicht, was bei uns privat los ist oder wie wir miteinander sind. Und dann nehmen Leute ein 15-sekündiges Video so auseinander, wo ich denke, habt ihr einen Dachschaden?», wütet er im Podcast.