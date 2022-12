«Jetzt will er seine Ehre retten»

Vom Millionär in die Pleite

Dass es überhaupt dazu kam, dass all seine Millionen nicht reichten – allein an Preisgeldern hat Boris Becker über 25 Millionen Dollar verdient –, liege an einem Irrtum, dem auch viele andere Spitzensportler erlägen: «Sie leben auf grossem Fuss. Das geht gut, solange Geld reinkommt. Doch nach der Karriere funktioniert das eben nicht mehr.» Boris sei aber immer auch ein treusorgender und liebevoller Familienmensch gewesen, weiss der Biograf. «Er hat stets für alle seine Frauen und Kinder gesorgt.» Da ist seine Jugendliebe, Barbara, 56: Mit ihr hat er die Kinder Noah, 28, und Elias, 22. Da ist die Tochter Anna Ermakova, 22, und ihre Mutter Angela, 54, mit der er eine Affäre hatte. Da ist Ehefrau Nummer 2, Lilly Becker, 46, und der gemeinsame Sohn Amadeus, 12. Boris sei es enorm wichtig, seine ganze Familie nie wieder in eine solche Situation zu bringen, so Schommers. «Und er will auf jeden Fall für sie da sein, wenn sie ihn brauchen.»