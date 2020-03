Das Jawort und anschliessende Fest soll ganz nach ihren Wünschen ablaufen. «Ich möchte alles so gestalten, wie ich es mir vorstelle und das ganz in Ruhe angehen. Wir wollen uns da auch nicht unter Druck setzen lassen», so Schrowange. Wirkliche Details darüber, wie ihre Hochzeit mit dem Schweizer werden soll, gibt Schrowange nicht preis. Sie verrät lediglich, dass sie sich eher eine kleine Hochzeit wünscht, die Zeremonie sei «nur für uns».