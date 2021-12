Bode und Morgan Miller sind wieder Eltern geworden

An jenem Tag aber sollte die Liebe fürs Schwimmen der Familie den Boden unter den Füssen wegreissen. Emmy ertrank im Pool – von einem Moment auf den anderen war nichts mehr, wie es war. «Ein Kind unter 15 Kilo kann in 30 Sekunden ertrinken», sagte Morgan in einem TV-Interview. Nach dem Unfalltod ihrer Tochter setzen sich der Ex-Skifahrer und die ehemalige Beachvolleyballerin für Wassersicherheit bleibt – damit anderen erspart bleibt, was sie durchmachen mussten.