«Wenn du diese Woche etwas über mich in den Nachrichten gelesen hast, dann weißt du das jetzt auch! Ich entschuldige mich dafür, dass ich so getan habe, als wäre es mir in den letzten zwei Jahren gut gegangen», erklärt Spears weiter. Dies habe sie aus Stolz getan und es sei ihr peinlich gewesen, zu teilen, was ihr passiert sei. «Ob du es glaubst oder nicht: So zu tun, als ob es mir gut geht, hat mir tatsächlich geholfen.» Das sei auch eine der besten Eigenschaften ihrer Mutter gewesen. «Egal wie mies ein Tag war, als ich jünger war, mir und meinen Geschwistern zuliebe hat sie immer so getan, als wäre alles in Ordnung.»