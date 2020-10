Frontman der Toten Hosen

Campino hat heimlich geheiratet

Was für eine Überraschung: Campino hat vor rund einem Jahr heimlich und abseits der Öffentlichkeit in New York geheiratet. Der Leadsänger der deutschen Punkrock-Band Toten Hosen verriet in einem Interview zudem, welchen Spitznamen seine Frau für ihn hat.