Die Message: Wir machen unseren Helden nicht kaputt. Wir zeigen lieber seine inneren Stärken als seine äusserliche Potenz. Chris Evans samt Hund ist plötzlich auf allen Kanälen, avancierte zur Nummer Eins auf Google Trends. Sein Bruder Scott kommentiert am Tag danach: «Ich war offline gestern. Hab ich was verpasst?». Und Schauspielkollege und «Hulk»-Darsteller Mark Ruffalo witzelt: «Bro, während Trump im Amt ist, gibt es nichts was du tun könntest, um dich zu blamieren. So als Hoffnungsschimmer am Horizont…»