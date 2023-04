Carina & Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg sind am Ziel ihrer Träume

Mit den wunderbaren Neuigkeiten findet eine ebenso tolle Liebes-Geschichte ihr krönendes Happy End. Nach 20 Jahren Beziehung sind Carina und Gustav heute nicht nur Mann und Frau, sondern schon bald auch Eltern eines hoffentlich gesunden Kindes. In Deutschland ist das Konzept der Leihmutterschaft nicht erlaubt. Deshalb ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass das Paar den Weg ins Ausland suchte. Beispielsweise in Amerika kommen sehr viele Kinder mithilfe einer Leihmutter zur Welt. Dort sieht das Gesetz vor: Die Leihmutter darf nicht die biologische Mutter des Kindes sein. Was bedeutet: Für den Weg zum Wunschkind braucht es das Sperma des Mannes, eine Eizellen-Spende und eine Leihmutter. Die Kosten variieren, liegen aber im Durchschnitt bei circa 150'000 Franken.