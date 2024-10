Carmen Geiss mischt sich in den Schumacher-Streit ein

Nun mischt sich eine Promi-Dame in die Geschehnisse ein: Carmen Geiss (59). «Manchmal frage ich mich, warum manche Menschen nicht einfach loslassen können. Die Familie Schumacher hat so viel durchgemacht, und obwohl Ralf seit fast zehn Jahren von Cora geschieden ist, lässt sie ihn einfach nicht in Ruhe», beginnt die Millionärin ihren Instagram-Eintrag. «Ralf hat sich geoutet und lebt glücklich mit seinem Mann Etienne (34), aber anstatt Frieden zu finden, gibt es nur unnötiges Drama. Cora mischt sich in alles ein, sogar bis hin zu ihrem eigenen Sohn David, den sie jetzt anzeigt. Wie kann eine Mutter so etwas tun?», fragt sie sich und ihre Fans.