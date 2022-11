Sender entlässt Moderator nach Krebsdiagnose

Am 28. Juni 2022 verstarb die britische BBC-Moderatorin Deborah James im Alter von nur gerade 40 Jahren an ihrem Krebsleiden. Ihre Krankheit und Tod warf nicht nur in England hohe Wellen, nicht zuletzt deswegen, weil James die beiden Kinder Hugo (14) und Eloise (12) sowie ihren Ehemann Sebastian (42) hinterlässt.