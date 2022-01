Cheyenne Ochsenknecht und ihr Nino haben sich verlobt.

Cheyenne Ochsenknecht, 21, und ihr langjähriger Freund Nino haben sich verlobt. Den funkelnden Verlobungsring präsentiert sie vor vielen roten Rosen stolz in einem Instagram-Clip. «i said 10 times YES!», lautet ihr Kommentar dazu, was so viel heisst wie «Ich habe zehnmal JA gesagt».