Christina Luft hat ihr Herz nicht nur an Luca verschenkt

Auch sie selbst ist davon abgekommen, makellos sein zu wollen. «Ich will nicht einfach schön sein. Ich will Kanten haben und Mut. Ich will keine Angst haben vor dem Unbekannten. Perfektion ist nicht das, was mich antreibt, sondern mein Herz und meine Leidenschaft. Ich bin, was ich bin, und lebe, liebe, lache aus voller Kraft und Seele.» Ihren Fans rät sie ebenso zur Individualität. «Seid ihr selbst, denn alles andere ist schon vergeben!»