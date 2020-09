Luca verteidigt Christina nach Körper-Kritik allerliebst

Beim Frühstück am nächsten Tag sei ein Wertungsrichter, ein älterer Mann, auf sie zugekommen, sagte Christina. «Er fragt mich: ‹Ja Christina, was meinst du denn, warum es gestern nicht so gut lief?›» Sie habe gesagt, dass es womöglich am Jetlag liege oder sie vielleicht nicht gut drauf gewesen sei. Doch das war in seinen Augen nicht der Grund, wie Luft erläuterte. «Was sagt er mir kackendreist ins Gesicht? ‹Ja, Christina. Weil du einfach zu fett bist.›»