Christina macht ihrem Baby-Ärger meisterlich Luft

Damit wäre eigentlich schon alles gesagt gewesen. Doch Luft nutzte den Moment spontan, um auf das Heikle an der Frage hinzuweisen. «Leute, denkt mal darüber nach, ob man draussen auf der Strasse Leute auch einfach so fragen würde, ob sie schwanger sind oder nicht – und ob das jetzt unbedingt so höflich ist, das zu tun», sagte sie. «Würd ich jetzt nicht unbedingt so machen.»