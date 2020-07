Mit der Kennenlern-Show von «Let's Dance» nimmt die Geschichte von Luca und Christina ihren Anfang. Die Chemie stimmt von Anfang an. Als die beiden einander in der ersten Sendung, die vor allem dazu dient, den/die Tanzpartner/in zu bestimmen, zugelost werden, fallen sie sich in die Arme. «Ich bin happy. Mega!», ist Hännis Meinung zu seiner Tanzpartnerin. Christina, die an diesem Tag den 30. Geburtstag feiert, findet die Zuteilung «das beste Geburtstagsgeschenk». Allerdings natürlich nur in professioneller Hinsicht. «Vom Tanzen her hat es super geklappt!»