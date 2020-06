Luca Hänni und Christina machen reinen Tisch

Diesen Fan muss das Tanz-Traumpaar allerdings enttäuschen. Im Interview mit «RTL» räumen Hänni und Luft mit den Gerüchten auf – und machen deutlich, dass das Geschmuse eben doch genau das ist: Show. Angesprochen darauf, ob das Video das Liebes-Outing sei, platzt es aus Luft raus: «Hab ich was nicht mitbekommen?» Hänni schmunzelt nur und fügt an: «Ich hab auch was nicht mitbekommen.»