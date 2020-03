Und was sagt Luca selbst dazu? «Kommen solche Gerüchte nicht jedes Jahr auf? Ich nehme das gar nicht so ernst und habe das ehrlich gesagt auch gar nicht so extrem wahrgenommen», erklärt er gegenüber dem Portal «Promipool». Er sei so beschäftigt damit, die Tänze zu lernen, dass das so an ihm vorbeigehe.